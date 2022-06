Inclusione persone con disabilità, Stella presenta domanda di finanziamento per riqualificare l'area giochi in località Corona

Il comune di Stella ha presentato la domanda di finanziamento in merito all'avviso pubblico della Regione Liguria per la selezione d’interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico- sportive.

L'amministrazione comunale infatti intende riqualificare l’area giochi di località Corona, antistante le ex scuole elementari.

"Il nome che si è voluto dare all’iniziativa proposta e che rispecchia l’obbiettivo inclusivo che si pone alla base del bando in oggetto è 'Il gioco più bello è il gioco per tutti' - dicono dal comune di Stella - Il progetto prevede la sostituzione degli attuali arredi e giochi vetusti con nuovi giochi realizzati con tecniche e materiali inclusivi in modo da renderli fruibili da tutti i bambini da 2 a 12 anni".

La Giunta regionale, lo scorso aprile, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, !aveva deliberato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per l’inclusione delle persone con disabilità.

“Si tratta della quota regionale di risorse nazionali provenienti dal decreto interministeriale del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo – aveva spiegato l’assessore Ilaria Cavo - e distribuita su tre linee di intervento.

Gli obiettivi del bando sono la realizzazione e la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive; la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità; l’organizzazione di servizi di sostegno, nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva.

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'avviso è pari a complessivi 1 milione e 500mila euro. Il sostegno è concesso tramite erogazione di contributi a fondo perduto fino all’80% e fino a 120mila euro.