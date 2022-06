Stabilizzazioni personale sanitario, Cgil Savona: "Non basta, necessario programmare le assunzioni future"

" Protocollo di intesa con la regione Liguria per le stabilizzazioni. È il primo passo molto importante per l'assunzione di centinaia di lavoratrici e lavoratori nel comparto della sanità dopo due anni di discussione con la Regione Liguria, oltre 140 lavoratrici e lavoratori saranno assunti in Asl 2 e oltre 600 in tutte le aziende sanitarie liguri. Ma non basta ". Così in una nota stampa congiunta Cgil Savona, Fp Cgil Sv e Nidil Cgil Sv.

"Ora è necessario programmare le assunzioni future per riempire gli ospedali di comunità e le casa di comunità previste dal Pnrr, per evitare che rimangano 'scatole vuote' senza personale - proseguono dalle organizzazioni sindacali - Per questo i prossimi passi devono essere quelli di concludere le procedure concorsuali per Oss e infermieri e la conferma a tempo indeterminato dei lavoratori e delle lavoratrici (qualche decina) - assunti nel periodo 2020/2021 nell'emergenza covid 19 - che attualmente lavorano in Asl 2 con contratto di somministrazione (interinali) con agenzia, sia nel comparto amministrativo e sanitario - alcuni di loro sono in graduatoria di altre Asl liguri, mentre per gli amministrativi non sono previsti concorsi. Non rientrano in questa stabilizzazione perché dipendenti di agenzia e non diretti Asl, hanno il contratto in scadenza, quindi precari, per questo è importante trovare anche per questi lavoratori e lavoratrici una soluzione che possa garantire dei contratti a tempo indeterminato come Asl 2".