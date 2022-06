Albenga, si alza il sipario sul 21° Festival "San Giorgio" della Canzone in Lingua Ligure

Venerdì 10 giugno si alza il sipario sul 21° Festival "San Giorgio" della Canzone in Lingua Ligure che si concluderà sabato 11 giugno con la proclamazione dei vincitori. Il Festival, come ogni anno, segna l'inizio ufficiale della stagione estiva, iniziando proprio l'ultimo giorno di scuola. Si tratta di un evento patrocinato inoltre dalla Provincia di Savona, Regione Liguria e Ministero Istruzione (Liguria).

Silvia Bazzano, conduttrice e direttore artistico, sarà affiancata sul palco dalla giovanissima Cecilia Bongiovanni, alunna all'IISS "Falcone" di Loano, per un "passaggio di testimone" tra la nostra cultura di sempre e la scuola di oggi, i giovani: il nostro futuro.

In giuria nomi importanti della cultura e dello spettacolo ligure: Michele Maisano (voce inossidabile), Giorgio Caprile (attore e regista), Gabriele Gentile (musicista e mago), Giorgio Oddone (attore e cultore ligure), Alberto Sgarlato (musicista e giornalista), Stefano Pastorino (RadioSkylab), Emanuele Garibaldi (memoria storica del Festival) e Gianni Gollo (musicista e docente presso IIS "G. Ruffini" Imperia).

Valery scrisse: "Non si possono puntare cinque centesimi sull'avvenire di un popolo che non rispetta e non riconosce il proprio passato".

Gli obiettivi principali che si intendono perseguire attraverso la canzone in Lingua Ligure sono: recuperare e rafforzare il ricchissimo connotato storico e culturale del dell'intera Regione, avvicinare ulteriormente i giovani anche a questa forma di spettacolo e rinnovare il repertorio musicale con proposte innovative, ricercando "fresche" forme espressive per ridare nuova linfa alla ribalta della canzone dialettale.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Festival "San Giorgio" della Canzone in Lingua Ligure oltre ad essere momento di spettacolo e musica è cultura e tradizione, siamo fieri di averlo ad Albenga e ringrazio Silvia Bazzano, organizzatrice di questa splendida iniziativa”.

Unico Festival in Italia di canzoni inedite, in vernacolo, composte appositamente per la manifestazione. L'ospite per la giornata di sabato sarà il cantautore Andrea Facco. La consegna del premio Ligure Illustre 2021, riconoscimento Elmo Bazzano ad Enzo Paci, avverrà durante la serata finale. Gli artisti sono divisi tra solisti e gruppi, in allegato l'elenco in ordine di partecipazione del venerdì sera.