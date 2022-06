Ferrari (Cairo in Comune): "Si al nuovo carcere, ma non nelle aree del Tecchio"

"Esprimiamo forte perplessità sulla realizzazione del carcere nelle aree del Tecchio". Questa la posizione del candidato sindaco Giorgia Ferrari della lista "Cairo in Comune".

"Il Provveditorato avrebbe espresso un gradimento preliminare. Nessuna decisione però è stata presa fino ad oggi e non sembra imminente" spiega la Ferrari.

"Tale soluzione non ci convince poiché l'area va sott'acqua anche per ondate di piena non eccezionali. E’ successo due volte dal 2016 ad oggi. La Bormida dovrebbe essere arginata e incanalata per un altro mezzo chilometro a valle del ponte degli Aneti. Questo sarebbe un grave errore idraulico e ambientale".

"Si tratta di un'area verde che tutti proclamano di voler conservare. Con quale coerenza si propone oggi per un massiccio intervento pubblico? Rinchiudere sette ettari a ridosso dell’abitato, della Villa de Mari e della Bormida con una cinta alta sei metri è uno sfregio al territorio cairese" prosegue.

"E allora dove realizzarlo? Operativamente si dovranno valutare aree non vergini da recuperare a nuove funzioni nella fascia sud del territorio comunale dalla zona Passeggeri–Mazzucca fino al confine. Ci sono zone con accesso diretto dalla viabilità principale e con poca o nulla interferenza con i centri edificati. Questa scelta consentirebbe l’insediamento di una struttura necessaria con il criterio del recupero e del rispetto del territorio che deve essere esemplare in un progetto pubblico che sarà fattore determinante nella futura storia locale" conclude il candidato sindaco.