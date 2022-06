Quiliano, la minoranza: "Problemi di sicurezza legati all'asfalto sulla super strada allo svincolo Conad"

"Nello spirito di una fattiva collaborazione e sulla base di numerose segnalazioni ricevute da cittadini, portiamo alla vostra attenzione il problema degli asfalti, delle buche e in particolare degli scalini che si sono formati allo svincolo Conad dalla parte della superstrada, oggi degradati a tal punto che pongono problemi al transito in sicurezza in particolare dei ciclomotori". Con queste parole il Gruppo Consiliare “Quiliano Domani”, guidato da Rodolfo Fersini, si rivolge all'amministrazione comunale del sindaco Nicola Isetta.

"La situazione non è nuova e attiene anche al problema già più volte esposto con segnalazioni e interrogazioni dell’ammodernamento superstrada e zone limitrofe o sottostanti, vedi quartiere delle 'Murate' - proseguono dalla minoranza - Inoltre, rileviamo dalle segnalazioni pervenute, un’altra zona pur cittadina 'dimenticata' dal rifacimento degli asfalti a Valleggia, zona significativa che va dalla rotonda di Tirreno Power al campo sportivo fino all’inizio del comune di Vado Ligure. Chiediamo quindi di adoperarsi con cortese sollecitudine per risolvere i problemi descritti ed evidenziati dai cittadini".