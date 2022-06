17a edizione de "Le Cengiadi", l'appuntamento dal 24 al 26 giugno

Tutto pronto per la 17° edizione de "Le Cengiadi", in programma dal 24 al 26 giugno. Si tratta di un evento ludico-motorio con attività amatoriali dove è possibile provare sport differenti proposti dalle varie società sportive presenti sul territorio. Totalmente gratuite, ogni partecipante riceverà una maglietta di partecipazione in omaggio.

Ecco le attività proposte: educazione ginnastica posturale e cardio tone, dimostrazione di Powerlifting, calcio a 5 bambini (fino a 8 anni), calcio a 5 ragazzi (9-15 anni), calcio a 5 adulti (da 16 anni), freccette (specialità Cricket), dragon bike (bambini/ragazzi), passeggia & degusta, basket e minibasket, biglie sulla sabbia, corsa nei sacchi, lancio dell’uovo, tiro con l'arco, tiro alla fune, arrampicata, beach volley, calcio balilla, ping pong, rotoballe, scherma, squash e boxing.

"Il "fenomeno" Cengiadi è difficile da spiegare in poche parole, perchè non è solamente una manifestazione sportiva, è sinonimo di aggregazione, socializzazione, solidarietà, altruismo e ovviamente anche sport - spiegano gli organizzatori - Le famiglie si incontrano, i ragazzi si divertono. Il coinvolgimento è pressoché totale, perchè tutti possono partecipare e lo possono fare gratuitamente perchè tutte le iniziative dell'associazione di volontariato "un sorriso per tutti" di Cengio sono gratuite e fruibili da tutti. Le Cengiadi inoltre individuano un progetto di utilità sociale comune e si impegnano a realizzarlo. Collaborano con enti e associazioni per l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo. Per questo motivo, gli eventuali fondi ricavati dalla manifestazione, saranno destinati a progetti seri e soprattutto realizzabili in tempi brevi". Come partecipare? La pre-iscrizione è possibile qui https://forms.gle/xV4RXsu7fSgsYiU37.

Programma