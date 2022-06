Savona, inaugurato nel parco della Rocca di Legino il murales ispirato al libro di favole di Carlo Giacobbe (FOTO)

Una bambina che riesce a volare grazie all'aiuto delle api, un'altra che impara le tabelline con l'ausilio di un corvo, gli gnomi, il cielo, le stelle e molto altro.



Il murales inaugurato questo pomeriggio a Savona nel parco della Rocca di Legino in memoria di Carlo Giacobbe, ex sindaco di Vado dal 2004 al 2008, segretario provinciale del Pds, Vice Presidente della provincia di Savona dal 1995 al 2004, oltre ad ex consigliere comunale a Varazze e candidato nella lista dell'ex sindaco Alessandro Bozzano nell’ultima tornata elettorale del 2019, mancato l'anno scorso all'età di 63 anni per complicanze dovute al Covd-19, è ispirato al libro "Storie e fantasie, favole per stare insieme" scritto proprio dal compianto storico esponente politico.



La realizzazione è nata da un'idea dell'Aps La Rocca di Legino. Hanno collaborato i ragazzi dell'ente scuola edile di Savona per la riqualificazione e Is. For.Coop per la creazione. Fondamentale il contributo di Auser e Fondazione 100Fiori.



All'inaugurazione hanno partecipato le associazioni che hanno contribuito alla creazione, la presidente dell'Aps La Rocca e consigliere comunale Aurora Lessi, il sindaco Marco Russo e alcuni membri della gente, i familiari di Carlo Giacobbe e diversi cittadini.



Il murales "Cielo di nuvole" e "Notte Stellata" sono stati realizzati grazie al supporto dell'artista Sonia Calcagno e gli artisti liguri Matilde Chizzola "La Bambina e il corvo", Etienne Visora "Gli Gnomi", Anna Nutarelli "Volare", Sabina Galfrè "Gatto musicista".