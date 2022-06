"Mettete dei fiori nei vostri balconi", un concorso floreale ad Altare

"Mettete dei fiori nei vostri balconi", il concorso organizzato dall'associazione AMA di Altare.

"Si tratta di un evento a premi aperto a tutti gli abitanti e commercianti di Altare. Il concorso si terrà dal 21 giugno al 31 agosto. Presa visione degli allestimenti floreali, la giuria stabilità i vincitori" spiegano dall'associazione.

"Due le classifiche in gara: 1) per gli esercizi commerciali o professionali; 2) per i privati cittadini. Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria: il più bel balcone (o davanzali, terrazzi, gradinate, giardinetto ecc.) per i privati; il miglior allestimento per quel che riguarda gli esercizi commerciali (compatibilmente con gli spazi a disposizione). Una giuria di esperti premierà secondo qualità e fantasia" concludono dall'associazione AMA.