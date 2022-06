Una merenda di compleanno inclusiva a Cairo, l'evento organizzato da un gruppo di genitori (FOTO)

Un successo la merenda inclusiva in programma lo scorso sabato (11 giugno) presso il parco giochi delle Ferrere a Cairo Montenotte.

L'evento è stato promosso da un comitato di genitori organizzato da Simona Vignolo. L'obiettivo? Festeggiare il compleanno di cinque meravigliosi bambini, nonché promuovere un pomeriggio inclusivo per i bambini affetti da disabilità.

Durante il pomeriggio le 'Principesse in Corsia' del San Paolo di Savona hanno giocato con i bambini. Il ricavato della giornata (c'era una cassetta per raccogliere le offerte) verrà usato per acquistare giocattoli per il reparto pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

La merenda è stata offerta dal comitato di genitori: "Abbiamo organizzato una raccolta alimentare a cui hanno partecipato privati e attività commerciali (La Contrada dei Fattori, Bar Unico, I dolci di Ary, Acqua Minerale Calizzano e Durante Cristian). Sabato 18 giugno replicheremo con un altro evento solidale a Cairo: Serena e Jenny regaleranno ai nostri bambini un taglio di capelli gratuito. Per info contattare via messaggio il 347 0072548 (Simona)".