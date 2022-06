Altare 2022, Briano: "Abbiamo dei programmi da terminare e un nuovo percorso da sviluppare"

"Ringrazio i miei concittadini che ci hanno premiato per la seconda volta, non era una cosa cosi scontata". Cosi commenta alla nostra redazione Roberto Briano dopo la rielezione a sindaco di Altare.

"Un grazie anche alla mia squadra per il lavoro svolto, nonché a tutte le persone esterne che ci hanno supportato costantemente e continueranno a farlo in futuro. Siamo un gruppo molto coeso". In lista era candidata anche Alessia Briano, figlia del primo cittadino rieletto: "E' andata molto bene, sono doppiamente contento".

"Da domani riprendiamo a lavorare - prosegue - Abbiamo dei programmi da terminare e un nuovo percorso da sviluppare".

"Ringrazio per la lealtà mostrata la lista del candidato sindaco Giuseppe Grisolia. E' giovane, le sconfitte di oggi possono trasformarsi in vittorie nel prossimo futuro. Sono sicuro che potrà portare un contributo al paese" conclude Briano.