Altare, secondo mandato per Roberto Briano: riconfermato sindaco

E' riconferma per Roberto Briano ad Altare: la sua lista ha sbaragliato lo sfidante Giuseppe Grisolia, con un rapporto percentuale del 55% contro il 45%.

Non ce l'ha fatta l'impiegato tecnico di 29 anni, già candidato nel 2017, contro il sindaco uscente che con la compagine "Insieme per Altare" ha incassato il consenso dei concittadini per il secondo mandato.

La squadra di Grisolia ha totalizzato 388 consenti, mentre Briano e i suoi hanno portato a casa 473 voti su 1821 votanti.