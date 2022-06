Calizzano 2022, Olivieri: "Lista unica ci responsabilizza maggiormente, siamo già al lavoro"

"C'è grande soddisfazione. Nonostante la bassa affluenza, inferiore rispetto a cinque anni fa, abbiamo retto bene. Dopo l'ufficialità ci siamo messi subito al lavoro. Tre componenti della lista non hanno potuto partecipare alla riunione causa lavoro, venerdì al loro rientro ci incontreremo tutti assieme per iniziare a pianificare il futuro". Queste le parole di Pierangelo Olivieri dopo la rielezione a sindaco di Calizzano.

"Oltre a rappresentare un'occasione per esprimere una maggiore coesione con il territorio e in particolare le associazioni, la lista unica ci rende ancora più responsabili - aggiunge - L'impegno non mancherà di certo".

"Siamo alle porte della stagione estiva, un periodo assai importante per Calizzano. Il tutto con una particolare attenzione rivolta al piano Borghi previsto dal Pnrr. Abbiamo partecipato al bando, speriamo di avere buone notizie. Sarebbe una grande iniezione di risorse per il nostro paese" conclude Olivieri.