Comunali 2022, Marco Perrone rieletto sindaco di Giusvalla

Marco Perrone si riconferma sindaco di Giusvalla. Il candidato della lista "Per Giusvalla" ha ottenuto 175 voti (87.50%) contro i 25 (12.50%) di Franco Costantino, candidato della lista "Vince Giusvalla".

Per Perrone si tratta del terzo mandato alla guida del piccolo comune valbormidese.

Con 860 elettori, di cui 540 residenti all'estero, e una sola lista in gara, la matematica sanciva l'impossibilità di raggiungere il quorum, quindi la creazione di una seconda lista 'civetta', a cui si è aggiunto il decreto last minute del Governo per i piccoli comuni, ossia l'abbassamento del quorum al 40%, hanno allontanato il pericolo commissariamento. Visto che l'affluenza come ci si aspettava, è stata bassa, al 28.16%.

Hanno votato in 211 su 860, 3 le schede nulle, 8 le bianche.

I candidati della lista "Per Giusvalla": Marco Perrone (1967) candidato sindaco, Luca Abbene (1968), Mauro Baccino (1976), Elena Carazzone (2002), Daniele Giordano (1977), Paolo Macciò (1969), Pier Claudio Marenco (1959), Stefano Perrone (1986), Paolo Rizzo (2002) e Marco Scarrone (1982).

I candidati della lista "Vince Giusvalla": Franco Costantino (1967) candidato sindaco, Barbara Alberigo (1972), Fabio Cavallo (1980), Massimo Forella (1971), Ugo Perissinotto (1951), Massimo Pranzini (1968), Fiorenzo Timori (1952) e Santiago Vacca (1963).