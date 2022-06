Elezioni amministrative, l'affluenza nei sette comuni del savonese: numeri in calo rispetto al passato

In provincia di Savona urne chiuse anche per quanto riguarda le elezioni comunali tenutesi domenica 12 giugno in sette località. In attesa di conoscere vincitori e vinti, con lo spoglio che partirà quest'oggi alle 14.00, andiamo a conoscere i dati definitivi sull'affluenza.

Ad Altare ha votato il 50,03% dei cittadini, 5 anni fa alle 23 fu il 53,56%. A Boissano ha votato il 53,25% degli aventi diritto (alle ultime comunali boissanesi alle 23 aveva votato il 62,55%). A Borghetto Santo Spirito il 49,20% (l'ultima volta fu il 60,52%), a Giusvalla invece il 24,53% (28,16% alle passate elezioni). Noli si attesta al 55,11% (5 anni fa 67,08%).

A Calizzano ufficiale la riconferma del sindaco Pierangelo Olivieri, unico candidato in corsa per la poltrona di primo cittadino: nel comune dell'alta Val Bormida l'affluenza finale è stata del 51,70% (alle ultime amministrative fu del 67,62%).

A Cairo Montenotte ha votato il 56,68% degli aventi diritto (alle scorse amministrative votò il 65,11%).