Elezioni Boissano. Paola Devincenzi ce l'ha fatta, è il nuovo sindaco: "Raccolto quanto seminato, felice soprattutto per la squadra" (FOTO e VIDEO)

A Boissano festeggia Paola Devincenzi. La candidata della lista "Boissano Unita" ha infatti superato la concorrenza di Massimo Zarrillo e della lista "Scegli Buinzan" diventando così sindaco della località dell'entroterra loanese.

A Boissano ha votato il 53,25% degli aventi diritto (alle ultime comunali votò il 62,55%).

I componenti della lista "Boissano Unita", oltre alla candidata sindaco, erano Daniele Cabrini, Guido Carieri, Stefano Corona, Giuseppe Ferrante, Fabrizio Garrone, Laura Maiellaro, Angelisa Marengo, Stefano Pampaloni, Maria Antonella Provaggi e Ramona Siri.

"Stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato in questo periodo, con la squadra abbiamo lavorato tanto a stretto contatto con il cittadino ed evidentemente siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo. Sono contenta e soddisfatta per tutta la squadra che ha lavorato con passione e determinazione - ha detto il neo sindaco - Cominciamo subito a lavorare a riorganizzare quello che è il territorio e cercare di soddisfare prima possibile le esigenze che più di tutto abbiamo riscontrato nei cittadini, una manutenzione, una pulizia più accurata e prenderemo in mano i progetti che sono stati iniziati per portarli avanti e speriamo anche a termine".

"Sicuramente festeggeremo con i cittadini per ringraziarli perché senza il loro contributo non saremo qua. La composizione della maggioranza? Attendiamo le preferenze ma un'idea c'è già, non anticipo nulla per rispetto dei miei candidati consiglieri - ha continuato il sindaco Devincenzi - i rapporti con l'avversario? Non mi posso lamentare di Massimo Zarrillo, ci siamo comportati correttamente, abbiamo lavorato ognuno per la propria squadra senza sgambetti l'uno contro l'altro, gli auguro un buon lavoro e spero di poter collaborare con lui in qualche modo".

816 i voti a favore di Paola Devincenzi che si aggiudica così 7 seggi in consiglio (73.05%), 301 per Massimo Zarrillo, 3 i seggi nel parlamentino di Boissano (26.95%).