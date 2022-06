Elezioni Cairo: il commento di Fulvio Briano e Giorgia Ferrari (VIDEO)

Non sono bastati 2.057 voti a Fulvio Briano per potersi riprendere il comune di Cairo Montenotte dopo 10 anni da sindaco dal 2007 al 2017. Paolo Lambertini si è riconfermato primo cittadino con 2.429 voti, terza Giorgia Ferrari con 1.489.

"Ho telefonato al Sindaco Lambertini e mi sono complimentato per la sua rielezione. Ringrazio i candidati che mi hanno supportato in questa campagna elettorale in cui abbiamo cercato di volare alto per il bene di Cairo e auguro a coloro che sono stati eletti in Consiglio Comunale che sappiano portare un contributo fattivo alla nostra Città ha detto Fulvio Briano sul suo profilo social - Per quanto mi riguarda quello che potevo dare a Cairo l'ho dato e l'avrei dato e di questo sono orgoglioso. Auguri Cairo".

"Il dato più significativo di queste elezioni è l'astensionismo, il 43% dei cairesi non è andata alle urne e questo significa che la gente non si sente più rappresentata da una politica decisa dalle segreterie dei partiti. Bisogna capire come fare politica ascoltando le persone, la nostra lista ha sempre lavorato per unire e non per dividere" ha detto Giorgia Ferrari.

"Il centrosinistra unito avrebbe vinto, ringrazio tutti i cairesi che in questi mesi ci hanno ascoltato e tutti coloro che ci hanno votato e chi non l'ha fatto ma che ci hanno dedicato un po' del loro tempo - ha proseguito - Grazie a tutti i candidati della lista, per il coraggio e la determinazione che hanno affrontato questa campagna sfidando delle pressioni e strumentalizzazioni dei partiti. Sarò sempre presente se si vuole discutere di Cairo per il bene dei cittadini, abbiamo vinto perché abbiamo dimostrato che si può fare anche una politica diversa, trasparente e cristallina".