Finale, rifacimento della segnaletica orizzontale sulla via Aurelia: il 15 giugno disagi nella prima mattinata

Dovrebbero essere limitati alle prime ore della mattinata i disagi nel tratto di via Aurelia che attraversa Finale Ligure, dove domani (15 giugno, ndr) verrà effettuata la nuova tracciatura della segnaletica orizzontale.

Gli operai saranno quindi al lavoro dall'incrocio tra via Torino e via Brunenghi fino a piazzale Mamberto circa, dopo che nei giorni scorsi è stata evidenziata la segnaletica a Varigotti.

Oltre al divieto di sosta nelle aree interessate, come ad esempio quella nei pressi di piazza Donatori di Sangue, per agevolare gli attraversamenti pedonali verrà impiegato il personale in forza al comando di Polizia Locale.

"Cercheremo di limitare al massimo i disagi partendo col cantiere nelle primissime ore del giorno - spiega l'assessore Marilena Rosa - Siamo ben consci di creare difficoltà al traffico ma quest'operazione si è resa necessaria, in particolare visto l'avvicinarsi della stagione estiva e quindi dell'aumento del traffico sulle nostre arterie, per garantire una sempre maggiore sicurezza di tutti gli utenti della strada".