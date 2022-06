Spostamento mercato del lunedì in via Paleocapa, confronto in commissione. Vicesindaco Di Padova: "Vuole essere un nuovo modo di intendere la città e la mobilità"

Lo spostamento del mercato del lunedì in via Paleocapa a Savona si farà.

Ieri nella terza commissione consiliare ad hoc sul tema il vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova ha esposto tutto l'iter degli ultimi mesi elencando tutti gli incontro avuti con le associazioni di categoria degli ambulanti e del commercio in sede fissa, la polizia locale, Tpl e con le scuole di via Manzoni che era stata presa in considerazione come via utile per il mercato soprattutto nel tratto finale, ma vista la presenza dei plessi scolastici è stato poi effettuato un passo indietro.

"Stiamo apportando la planimetria definitiva che comprende tutta via Paleocapa, escludendo piazza Mameli, corso Italia invece da piazza Giulio II fino a via Vegerio - ha detto l'assessore Di Padova ricordando che i prossimi passaggi dopo una riunione interna tra gli uffici, la polizia locale e il sindaco e con le associazioni di categoria, avverranno in giunta, nuovamente in commissione e poi consiglio comunale - questo spostamento vuole essere un nuovo modo di intendere la città e la mobilità, è evidente che in questo modo liberiamo il centro ottocentesco, dal punto di vista della viabilità sarà così meno impattante, può essere un'occasione. Ho riscontrato una buona collaborazione tra i commercianti in sede fissa e gli ambulanti, bisogna cercare di tenere insieme idee diverse".

Lo spostamento del mercato non avverrà comunque prima del mese di settembre.

"Considero molto positivo il fatto di parlarne, che si sia aperto un dibattito su questo importante argomento, però mi riservo di ascoltare i miei compagni del gruppo - ha detto il consigliere di Toti per Savona Pietro Santi - è importante che partecipino tutti gli attori dagli operatori commerciali, ambulanti e commercianti in sede fissa, tecnici, polizia locale, la Tpl per rendere chiaro il progetto e valutare se è fattibile dal punto di vista del traffico".

"Questa progettazione mi piace, la ritengo assolutamente più uniforme, organizzata e ricompattante - ha continuato la consigliere del gruppo Schirru Sindaco Daniela Giaccardi - va incastrata nella viabilità però. Sulla questione del decoro e dell'impatto visivo dei banchi concordo sull'uniformità di presentazione, chiedo però di limitare i banchi che vendono materiale di basso livello. In occasione del mercato del lunedì le zone dei parcheggi a pagamento del centro chiedo se vengano esonerate. E' possibile inoltre ridurre l'orario?".

L'area mercatale nel centro cittadino dal 2018 non ha mai convinto gli operatori oltre ai cittadini che hanno riscontrato difficoltà a trovare i banchi e lo stesso sindaco Marco Russo aveva già proposto la modifica nel programma elettorale. Da lì la decisione, dopo i diversi incontri svolti negli ultimi mesi, di puntare alla modifica liberando via Guidobono, via Montenotte, via Sormano e via Verzellino.

"La collocazione attuale sicuramente ha generato più svantaggi e malumori che vantaggi e miglioramenti, questo deve essere il punto di partenza, ,ma il punto d'arrivo però non mi convince - ha detto il consigliere del M5S Manuel Meles - Savona ha delle forti criticità di mobilità e finché non si risolvono quelle, fare spostamenti all'interno del centro mi sembra la scelta sbagliata. Il mercato di Savona è uno dei lunghi è occorre valutare di ridurlo alle 15 o alle 16 e sui colori uniformi per il decoro non è un'idea sbagliata ma gli ambulanti non hanno banchi solo a Savona ma anche in provincia e fuori regione. Ragionerei su una riduzione massiva dei banchi per occupare minor spazi in città ed elevare la qualità".