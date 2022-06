Difesa della costa a Vado: completati gli interventi con la realizzazione di due isole, un pennello e il ripristino delle scogliere

Due secche semi affioranti a protezione della parte nord del litorale, un pennello a sud e il ripristino delle scogliere lato Tirreno Power e parco Robinson.

Questi gli interventi che sono stati messi in campo a Vado Ligure per la difesa della costa con lo scopo di consentire il mantenimento nel tempo delle dimensioni delle spiagge e limitare i fenomeni erosivi, con conseguenti benefici per le opere urbane e le infrastrutture adiacenti la costa e per la sicurezza delle persone in occasione delle mareggiate.

"I lavori sono stati completati in tempo utile per la stagione balneare e le aree sono state rimesse nelle disponibilità delle cittadinanza che ora può usufruirne - ha detto il direttore dei lavori Filippo Serafini - hanno previsto l'avvicinamento della linea di riva verso mare, per cui un ampliamento della spiaggia che va fra i 20 e i 30 metri tramite l'apporto di materiali da cava a fare il sottofondo strutturale e un ripascimento tramite materiale prelevato in loco che dopo vagliatura è stato posizionato nel lato nord della spiaggia".

"Non stiamo aspettando altro che il mare inizi a fare il suo lavoro e già si sta iniziando parzialmente a vedere a ridosso delle secche che la spiaggia sta creando delle lingue naturali che si avvicineranno alle stesse e mano a mano si andrà a ricreare una sua configurazione naturale che solo il tempo potrà stabilire" ha continuato Serafini.

Il progetto ha previsto il mantenimento e ripristino di una porzione di spiaggia libera a sud del litorale a disposizione dei cittadini.

Gli interventi realizzati da Autorità di Sistema Portuale hanno previsto una spesa di un milione e 93mila euro.

"Completato il ripascimento del litorale, atolli operativi, il nuovo profilo del litorale vadese ha consolidato la sua nuova forma, con la sistemazione delle aree verdi attendiamo ora le festività di San Giovanni" ha detto il sindaco di Vado Monica Giuliano.