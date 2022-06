Noli, attesa per la nuova squadra di governo: chi sono gli eletti nel nuovo Consiglio Comunale con Repetto sindaco

A vedere la decisione con la quale ha affrontato i momenti decisivi dello scrutinio e quelli immediatamente successivi, difficile pensare che qualcosa nella testa di Ambrogio Repetto non si sia già formato un'idea di quel che sarà della sua amministrazione.

Così, fin dalle prime ore dalla sua elezione, la domanda a cui è lecito attendersi risposta entro i prossimi giorni, tutt'al più entro la prima metà della prossima settimana (scadenza di legge per la convocazione del primo Consiglio Comunale) è quella consueta nel post elezioni: come sarà composta la squadra di governo cittadino che lo affiancherà nel suo terzo mandato, dopo i due consecutivi dal 2004 al 2014?

Chiariti dallo stesso primo cittadino eletto i criteri con cui verranno effettuate le scelte: priorità alle competenze ma senza dimenticare un occhio alle preferenze, in una maggioranza, quella ottenuta con 546 voti del 42,39% dei nolesi recatisi alle urne, dalle prevalenti tinte rosa.

Ed è così che pare sempre più probabile una riconferma di Debora Manzino, la più votata con 48 preferenze personali, nel ruolo di vicesindaco dopo l'esperienza dell'ultimo abbondante biennio. Dopo di lei un'altra vecchia conoscenza dell'ultima Amministrazione Fossati: l'ex consigliere Nada Calandria, seconda nella lista "Prospettiva Noli" con 42 voti.

Torneranno quindi nell'assise cittadina Marta Pisano e Davide Arancino, già assessori con Repetto rispettivamente nel primo e secondo mandato, a cui si uniranno Edoardo Gandoglia, Martina Garzoglio e Flavio Canobbio.

Da capire poi le intenzioni del gruppo con chi assumerà le due cariche di giunta, non essendovi per loro, nei comuni con una popolazione quale quella di Noli, l'obbligo di legge di dimettersi dalla carica di consigliere lasciando spazio a due dei non eletti.

Tra i banchi dell'opposizione, a cui sono riservati tre seggi, torneranno a sedersi Marina Gambetta e Marino Pastorino, che sarà affiancato da Alberto De Simone.