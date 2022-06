Urbe, Enrico Fresta subentra in consiglio comunale al deceduto Antonio Pilo

Enrico Fresta succede in consiglio comunale ad Urbe ad Antonio Pilo, consigliere che è deceduto all'età di 70 anni improvvisamente lo scorso 12 maggio.



Nell'ultima seduta del parlamentino del comune della Valle dell'Erro è stato così sostituito Pilo, capogruppo consiliare della lista "Diamo un futuro ad Urbe" che nel 2019 si candidò come sindaco e arrivò alle spalle dell'attuale primo cittadino Fabrizio Antoci.



La prima tra i candidati non eletti risultava essere Stefania Canepa, ma ha rinunciato all'incarico lasciando così spazio a Fresta, terzo dei non eletti. Affiancherà così in consiglio nella minoranza la compagna di lista Sara Dimani e l'ex candidato sindaco Lorenzo Zunino.