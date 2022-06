Altare potenzia la videosorveglianza, nuove telecamere in località Casotto e via Montenotte

"Nuove telecamere per la videosorveglianza in località Casotto e via Montenotte. I lavori sono terminati nei giorni scorsi. Un intervento da circa 10 mila euro che comprende anche i ponti radio tra i vari impianti e un videoterminale per il monitoraggio installato nell'ufficio della polizia municipale".

Lo comunica in una nota il comune di Altare che aggiunge: "Salgono così a 43 gli impianti attivi sul territorio che garantiscono la sicurezza dei cittadini, sia del centro storico, della zona scolastica, delle aree più densamente abitate e anche di alcune zone più periferiche".

"Le telecamere infatti servono da deterrente per atti di criminalità come i furti nelle abitazioni e le aggressioni e supportano le forze dell’ordine nell'individuare eventuali colpevoli. Un investimento complessivo di oltre 50.000 euro effettuato negli anni con una programmazione di lungo periodo che ha consentito di attingere quote dal bilancio comunale per finanziare ogni anno una quota parte del progetto".