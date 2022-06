Borghetto S. Spirito, atti vandalici al cuore di Piazza Pelagos: individuato l'autore

È stato vandalizzato con alcune scritte il grande cuore di Piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito. Grazie al nuovo impianto di videosorveglianza, è stato possibile individuare prontamente l'autore dell’atto vandalico.

Le immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire l'evento avvenuto alle 00.12 del 15 giugno. Dai filmati si vede chiaramente un adolescente in evidente stato di ebbrezza che, dopo aver trascorso una serata in spiaggia insieme ad altri sei coetanei, di cui due ragazze, prima si avvicina alla struttura e poi, dopo averla imbrattata con diverse scritte, vomita nelle sue immediate vicinanze.