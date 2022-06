Funivie, Bozzano (Cambiamo!): "Bene la nomina del commissario ma serve anche l'ammodernamento della linea"

"E’ finalmente stata ufficializzata la nomina di Paolo Emilio Signorini come commissario per la gestione di Funivie. Una bella notizia per l’impianto, che arriva insieme a garanzie da parte del Governo per la rimessa in moto della linea, inserite con capitolo dedicato nel nuovo decreto su Infrastrutture e Mobilità". Così, in una nota, il consigliere regionale savonese di Cambiamo!, Alessandro Bozzano.

"Pare che finalmente Roma abbia compreso l’importanza strategica di questa azienda, che occupa 75 dipendenti e che è inserita in un indotto che conta ben 650 lavoratori legati alla movimentazione del fossile - afferma Bozzano - Non sarà però sufficiente la semplice riattivazione dell’impianto, fermo dal 2019 a causa di una frana che ha reso parzialmente inservibile la linea. E’ necessario intervenire con un ammodernamento completo della linea. In questo senso sono stati chiesti 3,5 milioni di euro, in aggiunta ai denari già previsti per la ripartenza. Su questo fronte siamo ancora in attesa di risposte certe. Il Governo deve capire che solo operando un generale ammodernamento delle macchine si potrà puntare a far diventare l’impianto competitivo, arrivando così a ridurre il trasporto su gomma e risolvendo i gravi problemi di viabilità che questo comporta all’intero comprensorio".

"In qualità di membro della III Commissione di Regione Liguria, addetta ad Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro, continuerò a vigilare sulla vicenda. Il territorio savonese necessita di particolare attenzione dal punto di vista del futuro industriale, Funivie è da considerarsi un’opera ingegneristica di primaria importanza e strategica per il nostro territorio" conclude il consigliere arancione.