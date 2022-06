Stadio Bacigalupo, confermate le adesioni del Savona e Veloce/Rugby: mancano alcuni allegati, concessa proroga

Oggi, in seduta pubblica, sono state aperte le buste relative alla manifestazione di interesse per lo stadio Bacigalupo. Sono state presentate due adesioni, una da parte dell’Asd Savona 1907 Fbc e una da parte di un’associazione temporanea di impresa formata da Rugby Savona e Veloce Fbc 1910.

In tutti e due i casi la domanda manca di alcuni allegati. L’ufficio ha pertanto concesso un termine per presentare la documentazione mancante ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio. Una volta consegnata la documentazione verrà inviato la lettera d’invito per la procedura di gara vera e propria che si concluderà nel mese di luglio.