Borghetto, vandalizzato il grande cuore della Panchina dell'Amore. Canepa: "Episodio spiacevole"

" Ringraziamo la ditta Ecogrid srl di Borghetto Santo Spirito per essere intervenuta prontamente omaggiando il Comune della sistemazione della grande Panchina dell'Amore che era stata deturpata in seguito a un episodio di vandalismo ". Così il Comune di Borghetto Santo Spirito attraverso la pagina Facebook istituzionale.

Le immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire quanto avvenuto alle 00.12 del 15 giugno. Dai filmati si è visto chiaramente un adolescente in evidente stato di ebbrezza che, dopo aver trascorso una serata in spiaggia insieme ad altri sei coetanei, di cui due ragazze, prima si è avvicinato alla struttura e poi, dopo averla imbrattata con diverse scritte, ha vomitato nelle sue immediate vicinanze. Raggiunto successivamente dagli amici, il giovane si è allontanato con uno di essi in direzione Loano dove è giunto dopo essere stato seguito dalle telecamere borghettine.