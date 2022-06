Calice, incendio appartamento in via Vecchia: una donna lievemente ustionata

Incendio appartamento nella notte a Calice Ligure. L'allarme è stato lanciato attorno alla mezzanotte in via Vecchia. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco e i sanitari.

Secondo quanto riferito una stanza è andata completamente distrutta. L'alloggio è stato dichiarato inagibile. La cause sono ancora in via di accertamento, ma si presume che all'origine del rogo possa esserci stato un cortocircuito.

Una donna, la proprietaria dell'abitazione, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona con lievi ustioni ai piedi. Questa mattina i vigili del fuoco provvederanno alla verifica statica dell'immobile.