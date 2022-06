Trattamento dei dipendenti, la Finale Ambiente nel mirino di Fp Cgil: "Eccessivo e a volte ingiusto ricorso ai procedimenti disciplinari"

Finisce nel mirino del sindacato Funzione Pubblica di Cgil la gestione dei dipendenti della Finale Ambiente, la società multiservizi partecipata del Comune finalese.

A spiegare il quadro della contestazione è, in una nota, il coordinatore provinciale del settore Igiene e Ambiente, Antonello Sangiovanni: "Registriamo con favore la reattività con la quale l'Amministrazione comunale ha reagito, giustamente, alle segnalazioni dei cittadini, essendo loro i primi a dover essere soddisfatti della pulizia e del decoro della città. Quello che la nostra organizzazione non ha rilevato, né da parte dell'Amministrazione né tanto meno dai vertici aziendali, è un'altrettanta attenzione nella gestione della società, in particolar modo alle lamentele dei lavoratori della Finale Ambiente che spesso si sono rivolti agli Amministratori per segnalare i problemi che vivono in azienda".

"Negli ultimi mesi, sono state inflitte contestazioni e sanzioni disciplinari nei confronti di alcuni lavoratori che poi, essendo prive di fondatezza, l'azienda ha dovuto archiviare e/o derubricare e non stiamo parliamo di un singolo episodio, ma di molti" afferma Sangiovanni.

"Avviare procedimenti disciplinari senza che ci siano i presupposti per farlo provoca stress e causa danni al morale che evidentemente non interessano chi gestisce o ha gestito in passato l'azienda - continua il coordinatore - Ricorrere con eccessiva disinvoltura all'azione disciplinare crea timore e impedisce al lavoratore di esprimere la sua opinione e i propri diritti".

"La nostra azione in difesa dei lavoratori non si limiterà a vedere archiviati i procedimenti disciplinari; è di fondamentale importanza restituire serenità e consapevolezza dei propri diritti, ai lavoratori" prosegue Sangiovanni.

Ma non è tutto. "Forti dubbi li abbiamo anche in merito ad alcuni demansionamenti avvenuti (anche questi) di recente che sono oggetto di nostri approfondimenti, così come su altre vicende accadute nel recente passato" conclude la nota.