Grande spavento nel tardo pomeriggio odierno, intorno alle 18.30, per una donna residente a Dego che, mentre si trovava in casa, è stata punta da un calabrone.

La puntura ha scatenato nella vittima uno shock anafilattico per il quale è quindi stato necessario l'intervento salvavita del personale sanitario: oltre ai militi della pubblica assistenza sul posto si è recata anche l'automedica, mentre per velocizzare il trasferimento in pronto soccorso è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.