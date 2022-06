Rocciatore perde l'equilibrio e rimane appeso all'imbrago: soccorso con l'elicottero in Val Pennavaire

Stava arrampicando su una parete rocciosa in Val Pennavaire, al confine tra savonese e imperiese, quando, improvvisamente e per cause non ancora accertate, ha perso l'equilibrio rimanendo di fatto appeso all'imbrago che portava.

Protagonista di questa disavventura, accaduta nel pomeriggio odierno, un giovane climber che ha dovuto richiedere l'ausilio dei soccorritori. Sul posto si sono recati i volontari del Soccorso Alpino e l'elisoccorso, vista l'impervia della zona difficile da raggiungere.

Il giovane, trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure, ha riportato alcuni traumi da sforzo e diverse lesioni, le sue condizioni però non sono gravi.