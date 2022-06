Fuga dalla città per tanti piemontesi, attratti dalle Bandiere Blu 2022 della Liguria

Anche i piemontesi hanno il loro mare, lo sappiamo. La Liguria è sempre stata la meta prediletta dei nostri weekend, delle gite dell’ultimo minuto, delle vacanze estive.

Basta prendere l’auto, spararsi una bella playlist per il viaggio, caffettino all’Autogrill e tempo un’ora e mezza siamo con i piedi in acqua. E poi mica parliamo di un mare qualsiasi: parliamo di spiagge di livello, come confermato dalla lista delle Bandiere Blu 2022. Come ogni anno, infatti, sono stati assegnati i sigilli di qualità della Fee (Foundation for Environmental Education), destinati alle spiagge più belle e pulite. E la Liguria è la regione che ne ha di più, ben 32 località. Ora vi diciamo quali, così tempo zero vi programmate il prossimo weekend. No, perché qui è un attimo che ci ritroviamo col tutto esaurito.

In provincia di Savona giochiamo in casa. La Fee ha premiato un bel po’ di comuni che molti di noi conoscono bene da quando erano piccini: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze. Quanti ricordi, eh?

Aggiungendo una quarantina di minuti in più al nostro viaggio, possiamo arrivare a Imperia, la provincia più vicina al confine con la Francia. Se abbiamo a disposizione qualche giorno, quindi, ci possiamo pure agganciare delle gite a Mentone e Nizza e fare foto a manetta. Tornando alle spiagge, qui ce ne sono otto insignite della Bandiera Blu: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia stessa e Diano Marina.

Un po’ lontanuccio, ma merita arrivare fino a La Spezia. Tre ore e mezza e siamo in quella meraviglia che sono le Cinque Terre. Per ricordarvi che non esistono solo le Maldive, fate un giro a Framura, Bonassola, Levanto, Lerici e Ameglia. Ma qui è tutto bello, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore e gli altri splendidi borghi sulla costa.

Acqua cristallina ne abbiamo anche in provincia di Genova. Le spiagge più gettonate, e non è difficile capire il perché, sono a Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia.

Focaccia, infradito, spritz vista mare e ciao mondo.