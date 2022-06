Non si placa la solidarietà per l'Ucraina, ad Albissola donata un'ambulanza e materiale al sindaco di Skhidnytsia (FOTO e VIDEO)

La grande catena savonese della solidarietà per l'Ucraina continua a rispondere presente.

Questa mattina grazie al contributo della Croce Oro e dell'Anpi di Albissola è stata donata un'ambulanza e materiale sanitario al sindaco di Skhidnytsia Ivan Piliak, comune della regione di Leopoli.

Una vera e propria consegna delle chiavi è avvenuta nella passeggiata albissolese alla presenza delle amministrazioni comunali delle Albisole con il mezzo che ripartirà guidato dal primo cittadino alla volta dello stato martoriato dalla guerra per mano della Russia.

L'iniziativa è nata a seguito dell'incontro dello scorso 26 marzo, organizzato dall'Anpi delle Albisole e Stella, con le amministrazioni albisolesi, stellesi e di Savona e Stella con i sindaci dell'occidente ucraino delle città di Boryslav, Truskavec' e la centrale Kryvyj Rih (a sud est di Dnipro). Nella sede del Muda erano stati ascoltati i primi cittadini ucraini che avevano raccontato cosa hanno vissuto e stanno vivendo ad un mese dall'inizio delle ostilità.

"Abbiamo cercato di fare la nostra parte, abbiamo donato quest'ambulanza insieme ad Anpi e al dottor Costanzo e abbiamo recuperato tramite alcune aziende che ci hanno donato il necessario per allestirla e per mandare questo materiale con la partenza che avverrà domani mattina" dice il presidente della Croce Oro di Albissola Marina Alessio Salis.

"Come sezione Anpi ci siamo subito attivati con la Croce Oro e abbiamo pensato di donare un mezzo per la popolazione ucraina e oggi è il risultato di questi mesi di lavoro insieme all'Avis che ha raccolto il materiale e al dottor Costanzo, un grosso aiuto per il collegamento con i sindaci. Un grazie anche alla popolazione di Albissola che ha contribuito alla raccolta" ha continuato il presidente della sezione Anpi albissolese Andrea Torassa.

"L'ambulanza andrà nella zona occidentale dell'Ucraina, meno colpita dalla guerra in questo periodo, nella comunità di Skhidnytsia, cittadina di 4mila abitanti, il nostro rapporto con questo paese è nato nel 2013 quando abbiamo organizzato una serie di incontri per quanto riguarda gli interscambi comunitari, sia a livello sanitario, giuridico ed ingegneristico. Cerchiamo di aiutarli nel migliore modo possibile" ha concluso il dottor Antonio Costanzo dell'Asl2, presidente del Millenium Club Medici di Genova.