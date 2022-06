Guerra in Ucraina, il sindaco di Skhidnytsia e l’accoglienza dei connazionali: “Aiutiamo più di 3500 profughi da Mariupol e Berdyansk” (FOTO E VIDEO)

Più di 3500 profughi in arrivo dai paesi ucraini più colpiti dalla Russia, Mariupol, paese gemellato con Savona che sta pagando il più caro prezzo in questa guerra e Berdyansk, entrambe città portuale finite totalmente sotto il controllo russo e il piccolo comune di Skhidnytsia, circa 3mila anime, che sta facendo di tutto per aiutare i propri connazionali.

Con la donazione da parte della Croce Oro e dell’Anpi di Albissola Marina che contribuisce ancora di più a provare a far tirare su la testa ad un paese martoriato dal conflitto.

“Grazie ad Albissola per il loro aiuto, la nostra cittadina è molto giovane e ha bisogno di aiuto. È per noi fondamentale, abbiamo tanti profughi e c’è bisogno di sostegno medico, sicuramente con questa ambulanza riusciremo a dare un supporto, le nostre sono ancora del 1990” ha detto il sindaco di Skhidnytsia Ivan Piliak che domani partirà da Albissola alla volta dell’ucraina con il mezzo e il materiale donato.

“In questo momento a Skhidnytsia la situazione è tranquilla, però noi abbiamo 3500 profughi che arrivano dalle città come Mariupol, Berdyansk e queste persone non hanno più la casa, dove tornare e noi dobbiamo dargli un sostegno economico e aiutarli, curandoli e dargli tutto quello che possiamo” ha proseguito il primo cittadino del comune dell’occidente ucraino nella regione di Leopoli.

“Bisogna capire com’è iniziata questa guerra, ma vince sempre la verità” ha concluso Ivan Piliak.