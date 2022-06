Savona, si rompe tubo dell'acquedotto in via San G. Bosco: si attende intervento di Iren (FOTO)

Questo pomeriggio intorno alle 15.00 si è verificata la rottura di un tubo dell'acquedotto in via San Giovanni Bosco a Savona.

Nel tratto sono in corso lavori di scarificazione della strada proprio all'incrocio tra la via interessata e via Piave.

Sul posto si attende l'intervento dei tecnici di Iren. Fortunatamente i disagi sono limitati al lato della strada.

"Abbiamo avvertito Iren, non conosciamo ancora però l'entità del danno" ha detto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Si stanno registrando lievi disagi anche in via Nizza, zona ex cantieri Solimano-spiaggia Natarella per via dei lavori sul tratto.

"Manca l'acqua in alcune zone, Acquedotto sta operando, in mezz'ora dovrebbe essere risolta la questione" ha continuato Parodi.