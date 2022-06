Savona, una petizione per riportare a doppio senso di circolazione via Cavour e via San Lorenzo

Una petizione pubblicata su Change.org per chiedere al sindaco Marco Russo di istituire nuovamente il doppio senso di circolazione in via Cavour e via San Lorenzo a Savona e l'installazione di centraline per la misurazione della qualità dell'aria.

Il Comitato viabilità piazza Saffi Villapiana, tramite il referente Giuseppe Procopio, ha chiesto quindi nuovamente all'amministrazione di rivedere la viabilità nello storico quartiere savonese.

"Con la situazione attuale, senso unico a salire, il traffico, che una volta scendeva attraverso Via San Lorenzo/Cavour/ Piazza Saffi, deve forzosamente passare in Via Alessandria (cuore del quartiere e di accesso alle scuole), si immette in Via Torino e prosegue in Via Piave generando notevoli code perché il numero delle vetture che si immettono da Via Alessandria sommate a quelle che provengono dalla direzione Lavagnola superano la portata delle strade sopra nominate e generano emissione di polveri sottili, benzene e toluene superiore alle quantità fissate dalle tabelle - spiega Procopio - Gli sforamenti di cui parlo sono stati certificati nel 2007/2008 dalle centraline fatte installare dall'allora Vicesindaco Di Tullio, poi malgrado numerose richieste non furono fatte ulteriori osservazioni sulla qualità dell'aria".

"La sicurezza del quartiere, che attualmente è messa a repentaglio dal fatto di avere una sola corsia che in caso venga interrotta (per qualunque motivo ) non permetterebbe l'accesso dei mezzi di soccorso verso Piazza Brennero ed oltre - prosegue - Rimettere il doppio senso su Via San Lorenzo-Cavour vuol dire avere una strada a due corsie ed eliminare buona parte delle macchine che ora scendono in Via Alessandria (vero cuore del Quartiere), mettendo in quiete la zona, che ha, ripeto, le scuole elementari e medie al suo interno. Queste macchine raggiungeranno Piazza Saffi e di li il centro città attraverso Via San Lorenzo Cavour".

E' stato chiesto inoltre dal comitato di risistemare piazza Saffi e le vie limitrofe.

"Per quanto riguarda il riportare del doppio senso necessita del sacrificio di alcuni posti auto e moto: i posti auto che verrebbero eliminati sulle Vie Cavour/ San Lorenzo sono 34 ed i posti moto 45 (posti moto molto spesso occupati dalle auto per brevi e lunghe soste) I posti moto sarebbero poi allocati su Via Pisa ( strada lunga 65 ml tra via Mentana e Via S. Lorenzo) dove attualmente sono allocati 12 stalli per auto, occupandone 9" sottolinea Procopio.

"Nel complesso i posti auto diventerebbero 43 che i savonesi potrebbero trovare nel parcheggio di Via Piave, parcheggio che da quando è stato realizzato il senso unico a salire su Via Cavour/San Lorenzo non ha più raggiunto la piena capacità (scrivo savonesi perché le macchine che attualmente parcheggiano su via Cavour e Via San Lorenzo ( in maniera stanziale) a fronte di numerosi controlli non hanno il Bollino residenti, verde, che contraddistingue gli abitanti di Villapiana" puntualizza.