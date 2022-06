A Finalpia la nona edizione de "I Concerti dell'Abbazia"

A Finalpia giungono alla nona edizione "I Concerti dell'Abbazia", la rassegna con la direzione artistica dell'Associazione di Cultura Musicale Palma d'Oro. Gli spettacoli si terranno sempre di lunedì alle ore 21 nei chiostri dell'Abbazia benedettina Santa Maria ad ingresso libero.

Si comincerà il 27 giugno con il Trio Desio, composto da Adamo Rossi al violino, Erika Italiani al violoncello e Andrea Redigonda al pianoforte. Il 4 luglio si terrà la serata "In chordis et organo" con l'arpista Davide Burani e l'organista Stefano Pellini. In occasione della festa di san Benedetto Abate l'11 luglio il Coro Sine Nomine, diretto dal maestro Gianluca Viglizzo, terrà un concerto di musica polifonica sacra. Il 18 luglio sarà la volta di Laura Guatti al flauto e Loris Orlando al pianoforte. Infine il 25 luglio si esibirà Elizaveta Ukrainskaia, vincitrice del Concorso Pianistico Internazionale "Palma d'Oro". Gli organizzatori ringraziano i Padri Benedettini, l'associazione I Garosci de Pia e il Comune di Finale Ligure.