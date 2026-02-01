A Finalborgo in arrivo un doppio appuntamento con i Pomeriggi Musicali

Nuovo doppio appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Sabato 7 Febbraio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo un travolgente concerto del quintetto Gipsy Friends, composto da Michele Menardi Noguera (flauto), Federico Briasco e Giulio Granero (chitarre acustiche e manouche), Dino Cerruti (contrabbasso) e Marco Canavese (batteria). Sarà un pomeriggio scatenato, ricco di ritmo e improvvisazione, con un repertorio che spazia dal Jazz al Blues, dallo Swing alla Bossa Nova, dalla Samba alla Rumba per arrivare fino al New Flamenco e al Latin Rock.

Ascolteremo musiche di: Dizzy Gillespie, Django Reinhardt, Queen, Jethro Tull, Paco De Lucia, Carlos Santana e altri. INGRESSO LIBERO A OFFERTA, PRENOTAZIONI CONSIGLIATE via Whatsapp al 3534639960.

Il giorno successivo, domenica 8 Febbraio, alle ore 16:30 presso il salone di Palazzo Ricci sempre a Finalborgo, avremo un’altra conferenza con audizioni, dal titolo “Satie et ses amis” a cura del Prof. Stefano A. E. Leoni, musicologo già docente presso il Conservatorio di Torino, l’Università di Torino e Urbino. In occasione del centenario della morte del compositore Erik Satie (1866-1925) Leoni ci accompagnerà nella scoperta di uno tra i più eclettici ed originali protagonisti della musica francese tra fine ‘800 e primi del ‘900. INGRESSO LIBERO