Testico, successo per la mostra “Bambole, passione senza tempo” (FOTO)

Il 19 e 20 giugno si è svolta a Testico “Bambole, passione senza tempo” mostra di decorazione floreale e bambole d’epoca ideata e organizzata in prima edizione assoluta dall’Amministrazione Comunale testicese. Erano presenti le insegnanti ed allieve della Scuola di decorazione floreale amatori EDFA di Imperia e Alassio, la collezionista di bambole d'epoca, signora Elena Mercurio, e il Presidente dell’Unicef di Imperia Salvatore Di Giovanni con le Pigotte.

“Ho incontrato a Testico una comunità coesa, molto coinvolta e soprattutto sensibile ai temi sociali, tutto il Comitato UNICEF di Imperia è rimasto piacevolmente sorpreso dalla risposta della popolazione. L'evento di livello culturale è sicuramente esportabile e la mostra può diventare itinerante anche per sottolineare l'articolo 31 della Convenzione dei diritti dei bambini che sancisce che ogni bambino ha diritto al gioco e al riposo. I fiori, le magnifiche bambole antiche permetteranno all'Unicef di salvare 21 bambini perché tante sono state le Pigotte adottate con il ricavato della beneficenza. Grazie, infinitamente grazie, anche a nome dei piccoli a cui la mostra permetterà di vivere”. Queste le parole della signora Colomba Tirari, Past President dell'Unicef di Imperia che era presente all’evento.

La sig.ra Tiziana Albarello, Presidente della sezione EDFA di Alassio ha aggiunto: “La mostra ha coinvolto la nostra Scuola di Decorazione Floreale EDFA Imperia con sezione staccata Alassio nella realizzazione delle composizioni floreali a cornice delle belle bambole. E' stata un'occasione per consolidare ulteriormente la passione per la decorazione floreale. La nostra realtà sviluppa, attraverso corsi regolari della durata di tre anni, l'arte della decorazione floreale oltre alla realizzazione di mostre, concorsi e viaggi didattici totalmente a livello amatoriale. In questa occasione abbiamo realizzato una ghirlanda utilizzando vario fogliame della nostra macchia mediterranea e su un importante vaso mediceo, una composizione con materiale raccolto nei nostri giardini e fiori nelle tonalità dei rosa e bordeaux".

La collezionista Elena Mercurio, dando voce alle sue bambole, si è espressa così: “Ok siamo tutte a posto, pronte per essere fotografate ed ammirate. Il successo è assicurato e noi tutte piccole bambole di un tempo passato che avevamo allietato il gioco di bimbe felici, oggi vogliamo far sorridere le Signore di oggi. Noi tutte in coro insieme alla nostra mamma Elena vogliamo ringraziare Il Sindaco di Testico la Signora Lucia Moscato, la Consigliera Tiziana Prati che ci ha seguito passo per passo ed ha organizzato questo bellissimo e avvolgente evento, ringraziamo le insegnanti e le allieve dell’E.D.F.A. di Imperia e Alassio che hanno creato questa stupenda cornice per noi e ringraziamo Testico per averci accolto nei migliori dei modi. Resterete sempre nei nostri cuori di bambine felici di avervi regalato un sorriso. Grazie ancora per la grande occasione”.