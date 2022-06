Orientamenti Summer 2022, Lorenzo Jovanotti in dialogo con gli studenti il 27 giugno

Lunedì 27 giugno alle 10.00, Lorenzo Jovanotti incontrerà i fan e gli studenti in un evento speciale di Orientamenti Summer 2022: i ragazzi avranno la possibilità di parlare con Lorenzo Jovanotti delle sue passioni, del suo lavoro e di #CARE.

Il Jova Beach Party è #care perché in primo luogo si occupa del divertimento intelligente delle persone. E lo fa proponendo una formula di intrattenimento completamente innovativa con moltissime proposte diversificate e 150 ospiti in arrivo da tutto il mondo. Si occupa in modo attivo di ambiente e tanti sono i partner dell’operazione che hanno studiato progetti ad hoc per l’occasione. Primi fra tutti WWF e Intesa Sanpaolo che insieme hanno dato vita a Ri-Party-Amo: un programma che si propone di pulire e recuperare 20milioni di metri quadri di spiagge, laghi, fiumi e fondali con interventi infrastrutturali di ingegneria naturalistica in aree a rischio, didattica e borse di studio per studenti.

L’incontro, organizzato da Regione Liguria e ALFA Liguria, è gratuito e la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di II grado potrà essere riconosciuta come attività Pcto.



Per prenotare il tuo posto clicca QUI

https://us06web.zoom.us/webinar/register/2916561047053/WN_UFG9oOmeTcu3smMNEjef5A