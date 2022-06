Albenga, Binny Dobelli dona una mattonella “poetica” per il muretto “E ghe mettu a firma” dei Fieui di caruggi

È una pittrice straordinaria, capace di catturare e fermare le sfumature più potenti del creato, che profuma di fiori e sa di mare, leggera come un suo acquerello, intensa come i colori con cui dipinge l’Isola Gallinara, ed è anche molto generosa Binny Dobelli, che ha donato ai Fieui di caruggi un acquerello delicatamente sfumato su una mattonella in ceramica che presto sarà inaugurata sul muretto di Albenga “E ghe mettu a firma!”. Il soggetto? La celebre “tartaruga”, che sembra sonnecchiare sulle acque di fronte alla foce del Centa: la meravigliosa Gallinara.

L’Isola lei la conosce benissimo, angoli, scorci, vegetazione, panorami: non c’è un punto di quella piccola meraviglia che abbia segreti per la pittrice. È proprio lì che la Dobelli, all’età di soli sedici anni, realizzò il suo primo dipinto. Successivamente, sempre da lì, seguirono tanti schizzi, acquerelli, bozzetti, trasformati poi in opere d’arte straordinarie capaci di illuminare con la poesia dei colori.

Per la sua mostra “Antologica”, presso Palazzo Oddo ad Albenga fino al 10 luglio, la pittrice comasca, di adozione alassina, ha scelto di rappresentare la sua lunga e fertile carriera con cento straordinarie tele dedicate in particolare alla città delle torri e all’Isola Gallinara. Con lo sguardo rivolto sempre verso la bellezza, è riuscita a dipingere con il suo speciale pennello la miglior Albenga.

E nella sua infinita grazia ed eleganza, ha anche regalato un’opera che potrà essere fruita da tutti, residenti e turisti. Grazie meravigliosa Binny Dobelli.