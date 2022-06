La magia del suono delle campane: viaggio sulla torre della chiesa di San Giovanni Battista a Vado (FOTO E VIDEO)

Occhi al cielo per sentirle suonare non solo per i rintocchi della mezz'ora o dell'ora ma anche per godersi la magia di una tradizione senza fine. Oppure partecipando al tour spazio ai tecnicismi, alle curiosità, gli aneddoti che riguardano le 5 campane della chiesa di San Giovanni Battista di Vado Ligure.

Ieri ci siamo immersi in questo viaggio all'interno del luogo di culto per eccellenza della comunità vadese grazie al raduno regionale annuale dei suonatori di campane liguri organizzato dell'Associazione Campanari Liguri in collaborazione con l'arcipretura vadese di San Giovanni Battista.

La nona edizione ha visto nuovamente protagonista la provincia di Savona, dopo quella che si era tenuta nel 2017 a Pietra Ligure, mettendo al centro una tradizione tramandata da secoli e conservata dall'associazione che riunisce dei veri e propri maestri nel suonare uno strumento così particolare da tutta la Liguria.

Tra le strette e ripide scalinate all'interno della chiesa con il conclusivo arrivo grazie ad una scala più che suggestiva si arriva alla torre campanaria della chiesa dove si possono ammirare non solo le 5 storiche campane vadesi, ma anche una vista mozzafiato sulla città.

Nel comune vadese sono cinque gli specialisti, Gio Batta Pescio, Massimo Rocca, Paolo Cortese, Flaviano Canesi e Giacomo Minuto e ieri hanno illustrato le diverse tipologie di suono delle campane che da loro vengono suonate a mano durante le solennità religiose. Quindi non solo sistema automatico che ha preso il sopravvento negli ultimi anni ma anche manuale, una vera e propria tradizione che continua.

Spazio poi ai giovani partecipanti alla visita, nei loro occhi si intuisce tutta la curiosità nel suonarle schiacciando le 5 tastiere presenti, realizzando così un sogno.

L'esibizione sulle note di Don Camillo è storia pura e il concerto di metà pomeriggio a cura dell'associazione, usciti dalla chiesa merita davvero un applauso.

In serata è stata poi celebrata la messa presieduta dal vescovo emerito della Diocesi di Savona-Noli, Vittorio Lupi e achiudere la giornata il concerto conclusivo sempre al suono delle campane di San Giovanni Battista.