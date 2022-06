Alassio, festa di fine anno scolastico in piazza Partigiani per gli studenti delle terze medie

Sarà una vera festa, non solo per la fine dell'anno scolastico, ma anche per la gioia di ritrovarsi dopo il lungo periodo dell'emergenza sanitaria che di fatto per due anni ha cancellato la tradizionale festa finale della scuola secondaria di 1° grado.

Martedì 28 giugno, a partire dalle 21, l’appuntamento sarà in piazza Partigiani per salutare in allegria le classi terze che “spiccheranno il volo” verso le scuole superiori.

La scaletta prevede la presentazione della Scuola e dei Maestri di Musica con la Ollandini Casual Orchestra che eseguirà l'Inno Nazionale ma anche il tema "Up" della Disney e "We are the champions".

Dopo il saluto della dirigente Sabina Poggio, si alterneranno i solisti, preparati dalla maestra Alessandra Delmastro, con la consegna dei diplomi ai ragazzi in uscita. Ci saranno Alessia Nocito, Emma Citzia, Melissa Di Pasca, Vittoria Arnaldi, Joshua Nochi e Allegra Gervasoni. Ancora musica con un medley di canto, coreografia e recitazione da Alice nel Paese delle Meraviglie a cura di Alessandra Delmastro e, per il gran finale il coro della scuola.

Durante la serata verranno premiati i 19 ragazzi che si sono distinti nella valutazione finale ottenuta, con un diploma a ricordo e per tutti l’assessore alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda, ha preparato un piccolo omaggio ricordo.

"Si conclude così in modo partecipato e significativo - le sue parole - l’anno educativo. Con questo evento ritrovato si vuole sottolineare il compimento di un’esperienza e la valorizzazione del percorso di crescita dei nostri ragazzi".