Bando per il chiosco di Zinola a Savona, affidata la gara: a breve operativi bar, spogliatoi e servizi igienici

Il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale ha dato parere positivo al rilascio della concessione demaniale marittima relativa al fabbricato ad uso turistico ricreativo sulla spiaggia di Zinola.



Dopo la riqualificazione dell’intera area compresa sull'arenile demaniale marittimo e un bando di gara pubblico, a breve sarà quindi pienamente operativa la struttura con servizio bar e l’apertura dello spogliatoio, delle docce e dei servizi igienici.



Il bando di gara è stato quindi affidato per la durata di dieci anni ad Emanuele Alexander Chiorino.



L’intervento di riqualifica della passeggiata compresa tra Savona e Vado Ligure aveva visto la partecipazione dell’Autorità Portuale che, con un investimento di 800 mila euro, aveva realizzato due edifici a servizio della spiaggia libera del quartiere savonese.



Il primo, realizzato in legno e dotato di vetrate, ospiterà quindi un bar, una sala destinata ad uso ricreativo e un deposito per sdraio e ombrelloni; il secondo, è dotato di servizi igienici, spogliatoi e docce, accessibili anche a persone con difficoltà motorie o disabilità.



Dopo mesi di ritardi quindi con l'affidamento è pronto a partire un servizio tanto atteso dal quartiere. Nelle riunioni di quartiere i cittadini avevano infatti chiesto risposte all'amministrazione comunale.



Lo scorso marzo i commercianti di Zinola avevano chiesto, ricevendo rassicurazioni dal vicesindaco e assessore Elisa Di Padova, di far interagire il nuovo esercizio con il commercio del quartiere, facendo sì che lo stesso collabori, non creando concorrenza ma nuove opportunità.



"Appena esce il bando di Autorità Portuale avviseremo i residenti - aveva spiegato l'assessore al commercio e agli eventi - il chiosco dovrà interagire con le realtà del quartiere e dovrà essere un valore aggiunto".