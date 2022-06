Balneari, Vaccarezza contro Ripamonti: "Ascolterò la Lega quando ritirerà i suoi ministri"

“Al Senatore Ripamonti chiedo solo di smetterla di prendere in giro con iniziative perfettamente inutili. Sarò lieto di ascoltare le posizioni sue e della Lega e di collaborare con loro a una soluzione per la questione balneare nel momento esatto in cui la Lega ritirerà i suoi quattro ministri dal governo che ha voluto approvare l'emendamento sulla messa a gara delle concessioni balneari e ha dato parere negativo sull'ordine del giorno di ieri in Senato. A quel punto la Lega dimostrerà che le sue parole non sono sesquipedali prese in giro. A questo punto ci hanno portato i parolai che pur governando hanno solo prodotto illusioni. Se siamo all'ultima spiaggia è principalmente grazie alla legge Centinaio e al promesso ma mai realizzato viaggio di settembre in Europa di Garavaglia. Adesso resta solo l'ultima frontiera e su quella noi venderemo cara la pelle. Serve serietà e presa di responsabilità”.