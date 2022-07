Ciclo delle acque, incontro a Savona tra sindaci, presidenti di società e consulenti: "Passo avanti verso l'operatività del soggetto unico"

Si è compiuto un importante passo avanti verso l’effettiva operatività di Acque Pubbliche Savonesi quale soggetto unico provinciale per la gestione del ciclo delle acque.

In comune a Savona si sono incontrati, in rappresentanza del territorio provinciale, Marco Russo, sindaco di Savona, Luca Lettieri, sindaco di Loano, Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, Marco Melgrati, sindaco di Alassio, insieme con i presidenti di Consorzio di Depurazione del Savonese, Servizi Ambientali e Servizi Comunali Associati e i rispettivi consulenti già nominati.

Scopo dell’incontro era dare operatività alla decisione già assunta nei mesi precedenti di completare le due diligence necessarie per compiere le operazioni necessarie per l’ultimo passo per l’effettiva operatività del soggetto unico.