Taglio del servizio infermieristico GSAT, Pastorino (Linea Condivisa): "Chiesto a tutte le Asl e a Toti di intervenire"

Con la fine di giugno è stato tagliato in tutta la Liguria il servizio GSAT, i Gruppi strutturati di assistenza territoriale costituiti in ciascuna Asl e formati da un medico di continuità assistenziale (guardia medica) e un infermiere per garantire l’assistenza domiciliare in particolare ai pazienti affetti da Coronavirus.

"Una scelta, parrebbe, giustificata dalla mancanza di finanziamento da parte del governo centrale - sottolinea Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e Vice presidente Commissione II Sanità - Non concordo con tale scelta nazionale in un momento in cui la curva dei contagi appare in salita. Se il governo centrale non ha la lungimiranza di affrontare questa vicenda sarebbe necessario che quello regionale e le Asl riaffermassero la propria presenza organizzata attraverso squadre di propri operatori sanitari in grado di seguire a domicilio le persone contagiate".

Solo nella giornata di ieri, 30 giugno, si sono registrati in Liguria oltre 1800 casi. I dati raccolti dalla fondazione Gimbe evidenziano che nella settimana dal 22 al 28 giugno si è registrato un aumento dei nuovi casi del 39,5% rispetto alla settimana precedente.

"In una fase in cui non siamo ancora in grado di affrontare la riorganizzazione del servizio territoriale la mancanza del servizio GSAT costituisce una mancanza inaccettabile - conclude Pastorino - La mancanza di rapporto con le istituzioni sanitarie ha effetti particolarmente negativi infatti, ancora in presenza del servizio GSAT, registriamo difficoltà a far fronte a questa nuova ondata di contagi. Per questo motivo ho inviato una lettera al presidente Toti e a tutti i direttori generali delle Asl affinché si attivino per mantenere questo tipo di servizio".