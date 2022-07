Albenga e Zuccarello piangono Giuliano Ratti, i Fieui di caruggi: "Una persona per bene"

Il comprensorio ingauno piange Giuliano Ratti, mancato all'età di 64 anni. Era molto conosciuto ad Albenga e Zuccarello.

Questo il ricordo dei Fieui di caruggi: "Una persona per bene. Per noi era il grafico della Tipografia Bacchetta, colui che ci aiutava a dare testi e immagini alle nostre idee".

"Un uomo tranquillo, capace, concreto, attaccato alla famiglia e al lavoro. Ma anche un combattente in difesa dei valori che riteneva giusti, difensore dell'ambiente e dei diritti di tutti. Ciao Giuliano. Condoglianze alla famiglia" concludono i Fieui di caruggi.

Commosso anche il ricordo della famiglia Bacchetta: "Perdiamo tristemente un 'pilatro' dell'azienda, una persona ineguagliabile, seria, capace e soprattutto di fiducia. Tutti noi ci stringiamo al dolore immenso della famiglia. Ciao Giuliano, rimarrai sempre nei nostri cuori".

"Fai un buon viaggio e da lassù disegna un mondo migliore, tu che eri bravo in questo", concludono i Bacchetta.

"Lo ricordiamo come compagno nelle tante lotte per i valori della Resistenza, i diritti civili, la giustizia sociale, la salvaguardia dei Beni Comuni, la laicità e la Pace portate avanti insieme alla Casa dei Circoli, Culture e Popoli, l’ANPI, il Comitato Acqua, l’Associazione Italia-Cuba e le altre associazioni di cui era attivista garbato, appassionato e tenace - commenta la Casa dei Circoli, Culture e Popoli di Ceriale - Lo ricordiamo come amico. Ci mancherà la sua gentilezza, l’innata capacità di accoglienza, la sua creatività e il rispetto incondizionato per l’altro. Diventerà presenza la sua assenza. Ciao Giuliano".

Combattente per le cause del territorio, della natura e dei più deboli, Giuliano Ratti è stato candidato sindaco a Zuccarello nel 2015 e tra gli animatori del comitato contro il bitume a Martinetto.

Lascia la moglie Mariarosa e i figli Ilaria e Riccardo.

L'ultimo saluto a Giuliano è fissato per martedì 5 luglio alle 10 con funerali in forma civile, nella piazza dell’oratorio di Conscente.