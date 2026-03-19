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Cronaca | 19 marzo 2026, 13:05

Savona, deve scontare oltre due anni per rapina: arrestato 57enne

I fatti risalgono a reati commessi ai danni di esercizi commerciali tra agosto e settembre 2024

Savona, deve scontare oltre due anni per rapina: arrestato 57enne

Nella giornata di ieri, a Savona, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantasettenne italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il destinatario del provvedimento deve espiare la pena complessiva di oltre due anni e quattro mesi di reclusione per reati di rapina, commessi ai danni di esercizi commerciali a Savona tra agosto e settembre del 2024.

L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona, a seguito di un mirato servizio, in piazza Saffi ed è stato condotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove sconterà la pena.

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Redazione

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