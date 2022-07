Incendio boschivo a Dego, le fiamme in località Paniera: i carabinieri forestali indagano (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 17.55: il piccolo rogo è stato spento senza particolari problemi. L'appezzamento di terreno ha preso fuoco in tre punti nello spazio di 200 metri circa. Sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri forestali per individuare le cause. Nessuna pista viene esclusa, neanche quella dolosa.

----

Allarme incendio boschivo lanciato nel pomeriggio odierno a Dego in località Paniera.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte e una squadra di volontari Aib. Sul posto anche il vice sindaco di Dego Corrado Ghione.

Secondo quanto riferito il rogo sarebbe di piccole dimensioni. La situazione pare sotto controllo.