Lutto nel mondo della cultura per la scomparsa del professore Stefano Emanuele Monti Bragadin

Il mondo della cultura e quello monarchico è in lutto per la scomparsa del professor Stefano Emanuele Monti Bragadin.

"Ho perso non solo un amico e un confratello dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ma soprattutto una guida che con la sua immensa cultura mi ha insegnato ad amare la storia come maestra di vita". È il ricordo commosso di Fabrizio Marabello che, insieme al professor Monti Bragadin, ha ricoperto ruoli nei vertici dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon.